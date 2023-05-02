Грибова Анисья Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грибова
- Имя
- Анисья
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46261. ГРИБОВА, АНИСЬЯ АЛЕКСѢЕВА. К. Чернск. у., Спасск. в., д. Жадомова, 50 л.; — Г. С. г. Ефремова, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Мая 905.
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