Захаров Тимофей Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Захаров
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3449. ЗАХАРОВ ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 32 л., Новохоперск. у., Калтыковск. в. и с. Воронежск. Губсуд. Ст. 2 ч. 183, лиш. св. 2 г. 10 м. 2 дн. П. в. з. с. 9/ХІ—24.
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