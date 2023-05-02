Родионов Андрей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Родионов
- Имя
- Андрей
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98115. РОДІОНОВЪ, АНДРЕЙ (онъ же Шальной), 21 г. К. Остров. у., Грибулевск. в., д. Усова; — Г. С. г. Острова, Псков. г., 20 Апр. 911, 16, 16¹ 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 9 Мая, счит. ср. съ 30 Марта 911. | 909 83664 170¹ М. | 13 Нояб. 906 г. Г. С., 2 п. 174 М., тюр. 1 м.
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