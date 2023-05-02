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Куликов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7533. КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л., Петровск. у., Синодск. в., б. Царицынск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 3 июля 923.

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