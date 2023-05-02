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Лобанов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
04 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8146. ЛОБАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 27 л. Рд. в Виленск г., Дриссенск. у. и в., д. Череповец. Н. С. Кр.-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 4 нюня 923.

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