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Клейменов Максим Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клейменов
Имя
Максим
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 171
Источник
Скан
Оригинальная запись
5986. КЛЕЙМЕНОВ МАКСИМ ИВАНОВИЧ, 27 л., Борисоглебск. у., Андреевск. в., д. Карловки, Н. С. 9 уч. Борисоглебск. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1½ г., Исп. 28 янв. 923.

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