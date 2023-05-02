Шалагин Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шалагин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8118. ШАЛАГИН, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 20 л. Гр. Весьегонск. у., Перемутск. в., с. Лекмы; - Н. С. 1 уч. Весьегонск. р-на. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 30 апр. 919.
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