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Ильин Владимир Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ильин
Имя
Владимир
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 111
Источник
Скан
Оригинальная запись
3771. ИЛЬИН ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Онежск. у., Мародинск. в., д. Анциферово. В. Т. Московск. окр. при 48 стр. див. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 30/ХІІ—24.

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