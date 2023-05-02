Бутылеин Яков Абрамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутылеин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Абрамов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130482. БУТЫЛЕИНЪ, ЯКОВЪ АБРАМОВЪ. Мщ. г. Мышкина, 40 л.; — Г. С. г. Петергофа 30 Сент. 909, 49 М., тюр. 1 м. Исп. 15 Окт. 909. | 909 48462 50 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.