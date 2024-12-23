Блохин Алексей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блохин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 28
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37748. БЛОХИНЪ, АЛЕКСѢЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Брянск. у., Елисѣевск. в., с. Толмачева, 30 л.; — Орлов. О. С. (въ 3 р.), 1654 У. и по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 47890 и въ 903 г. №№ 38236 и 19885, каторж. раб. 4 г. Исп. 1 Апр. 905. | 901 25959 170 М. | 93 69235 1647 У.
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