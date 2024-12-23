Блохин Алексей Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлохин Алексей Григорьев

Блохин Алексей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блохин
Имя
Алексей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
01 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 28
Источник
Скан
Оригинальная запись
37748. БЛОХИНЪ, АЛЕКСѢЙ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Брянск. у., Елисѣевск. в., с. Толмачева, 30 л.; — Орлов. О. С. (въ 3 р.), 1654 У. и по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 47890 и въ 903 г. №№ 38236 и 19885, каторж. раб. 4 г. Исп. 1 Апр. 905. | 901 25959 170 М. | 93 69235 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.