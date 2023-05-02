Тырнов Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тырнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12224. ТЫРНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Петропавловск. у., Пресногорск в., д. Федоровки. В. Т. сухопутно-морск. сил Приморск. р. Ст. ст. 180 П. «б», 208, лиш св. 4 г. П. В. З. С. 29/ХІІ—24.
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