— Иван Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 422
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140443. ФЕДОРОВЪ, ИВАНЪ (безъ фам.). К. Ядрин. у., Балдаевск. в., с. Большаго-Сундыра, 45 л.; — У. Чл. О. С. по Ядрин. у. 1 Авг. 909, 1 п. 170¹ и 172 М. (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 7 Окт. 909. | 903 28184 271 У. | 82 84045 1483 У.
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