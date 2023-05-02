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Зарезаев Иван Ермилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зарезаев
Имя
Иван
Отчество
Ермилович
Дата исполнения приговора
08 июнь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4858. ЗАРЕЗАЕВ ИВАН ЕРМИЛОВИЧ, 40 л., Вышневолоцк. у., Парьевск. в., д. Новосельцы. Н. С. 10 р. Вышневолоцк. у. Ст. 143, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 8 июня 9213.

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