Гульбе Лина Анцева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гульбе
- Имя
- Лина
- Отчество
- Анцева
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 74
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102103. ГУЛЬБЕ, ЛИНА АНЦЕВА, (урожд. Эльцъ), 37 л. К. Вольмарск. у., Руэпск. в., рд. Гапсальск. у., въ Ороск. в.; — Ревельск. О. С., 8 Февр. 911, 152, 152¹, 1641 и 1654 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 4 г., съ зач. 7 м. и 14 дн. предв. заключ. Исп. 28 Іюня 911. | 901 87329 172 М. (укрыв.).
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