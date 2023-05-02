Гаврилов Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45939. ГАВРИЛОВЪ, ИВАНЪ. К. Опочецк. у., Велейск. в., д. Ременнихова, 26 л.; — Псков. О. С., 1 и 2 ч. 1643 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 9 Апр. 905.
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