Герцензон Зельман Лейбов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герцензон
- Имя
- Зельман
- Отчество
- Лейбов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101727. ГЕРЦЕНЗОНЪ, ЗЕЛЬМАНЪ ЛЕЙбовъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Игнатовки, Кіев. у.; — Одесск. О. С., 9 Іюня 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. Исп. 30 Іюня 911. | 910 49295 170¹ М. | 902 95231 172 М. | 908 122583 977 У. | 902 30236 172 М. | 904 12617 1643 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 31011.
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