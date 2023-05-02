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Черныш Илья Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черныш
Имя
Илья
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
26 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 385
Источник
Скан
Оригинальная запись
13192. ЧЕРНЫШ ИЛЬЯ ТИХОНОВИЧ, 25 л., Витебск. г., Невельск. у., Шелаховск. в., д. Луги. Ленинградск. Губсуд. Ст. 180 н. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 26/ІІ—24.

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