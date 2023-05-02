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Пелевин Порфирий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пелевин
Имя
Порфирий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 92
Источник
Скан
Оригинальная запись
3147. ПЕЛЕВИН, ПОРФИРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 45 л. Гр. Ирбитск. у., Боровск. в., д. Кошелевой;— Н. С. в уч. Ирбитск. у. Контр-револ., лиш. св. 3 г. Исп. 14 февр. 922.

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