Акимов Иван Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкимов Иван Прокофьев

Акимов Иван Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Акимов
Имя
Иван
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
29648. АКИМОВЪ, ИВАНЪ ПРОКОФЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Верхолен. у. и в., с. Куртуханскаго, 37 л., рд. Томск. у., въ в. и с. Семилужскомъ; — М. С. 5 уч. Нижнеудин. у. (въ 3 р.; 1 р. Губ. С.), 169 М., тюр. 5 м. Исп. 12 Марта 905. | 902 150 1642 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.