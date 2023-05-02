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Щанкин Максим Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щанкин
Имя
Максим
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
29 март 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
15442. Щанкин Максим Александров., 26 л., Рузаевск. у., 2-ой Инсарск. в., с. Ст.-Верхасы. Н. С. 5 уч. Рузаевск. у. Ст. 1 ч. 116, л. с. 2 г., п. п. 2 г. 29 мар. 927.

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