Воронцов Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцов Сергей Егорович

Воронцов Сергей Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воронцов
Имя
Сергей
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
22692. ВОРОНЦОВ, СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ, 20 л. Рд. в Режицк. у.; — Н. С. 1 р. 7 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. Исп. 29 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.