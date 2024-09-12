Дворянинов Константин Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дворянинов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19703. ДВОРЯНИНОВЪ, Константинъ Гавриловъ. Кр. Тарусск. у., Солопенск. в., д. Стопкиной (хлѣбопаш.), 19 л.; приг. М. С. 3 уч. Тарусск. окр., по 13, 14, 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 25 Янв. 1887 г.
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