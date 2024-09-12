Дворянинов Константин Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДворянинов Константин Гаврилов

Дворянинов Константин Гаврилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дворянинов
Имя
Константин
Отчество
Гаврилов
Дата исполнения приговора
25 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
19703. ДВОРЯНИНОВЪ, Константинъ Гавриловъ. Кр. Тарусск. у., Солопенск. в., д. Стопкиной (хлѣбопаш.), 19 л.; приг. М. С. 3 уч. Тарусск. окр., по 13, 14, 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 25 Янв. 1887 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.