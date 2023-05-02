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Трошков Иван Филиппович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошков
Имя
Иван
Отчество
Филиппович
Дата исполнения приговора
07 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 333
Источник
Скан
Оригинальная запись
12767. Трошков Иван Филиппович, 20 л., Кузнецк. окр. и р., д. Антоновск. Сибирск. Крайсуд. Ст. 1 ч. 169, лиш. св. 3½ г. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.

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