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Крюков Владимир Андроев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крюков
Имя
Владимир
Отчество
Андроев
Дата исполнения приговора
01 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
6366. Крюков Владимир Андроев., 23 л., Троицк. окр., с. Осиновского. Н. С. 2 р. Троицк. окр. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г., п. п. 3 г. 1 февр. 927.

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