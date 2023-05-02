Пигашев Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пигашев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 415
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17659. Пигашев Петр Иванов., 28 л., Диск. к. (Тат. АССР) д. Тюбяк. Гл. С. Тат. АССР. Ст. 109, л. с. 2½ г. 21 июли 927.
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