Рондэ-Марказинова Татьяна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рондэ-Марказинова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 276
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10599. Рондэ-Марказинова Татьяна Ивановна, 20 л., г. Астрахани. Н. С. 5 р. г. Астрахани. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 7/Ѵ—26.
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