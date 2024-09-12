Шакун Емельян Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШакун Емельян Григорьев

Шакун Емельян Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шакун
Имя
Емельян
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
24 январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 325
Источник
Скан
Оригинальная запись
9232. ШАКУНЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ГРИГОРЬЕВЪЮ, К. Лубен. у., Загульск. в., хут. Свѣчковки, 18 л.; — У. Чл. О. С. по Лубен. у., 1 п. 13 и 170¹ М., тюр. 3 и. Исп. 24 Янв. 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.