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Пономарева Феодосия Евдокимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарева
Имя
Феодосия
Отчество
Евдокимовна
Дата исполнения приговора
26 январь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
9686. Пономарева Феодосия Евдокимов., 37 л., Троицк. окр. и р., пс. Михайловского. Уральск. Обл. С. Ст. ст. 16, 142 (ст. р.), л. с. 8 л., п. п. 3 г. 26 янв. 927.

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