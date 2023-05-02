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Жуль Юлиан Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуль
Имя
Юлиан
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4698. ЖУЛЬ ЮЛИАН КАЗИМИРОВИЧ, 24 л., Рд. в. Виленск, г., Лидск. у., Белецк. в., д. Немовцы. Московск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 дек. 923.

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