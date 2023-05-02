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Гаврин Ермолай Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаврин
Имя
Ермолай
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
13994. ГАВРИН, ЕРМОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, 16 л. Гр. Вяземск. у., Ямск. в., д. Бознева; — Н. С. Грузинск. отд. г. Москвы. Праздношат., лиш. св. 3 г. Исп. 15 окт. 920.

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