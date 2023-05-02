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Лукичев Александр Саввич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукичев
Имя
Александр
Отчество
Саввич
Дата исполнения приговора
03 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8677. Лукичев Александр Саввич, 26 л., Архангельск. г., Онежск. у. и в., д. Павловской. Н. С. 1 уч. Онежск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3 янв. 926. Наст. приг. поглощен приг. Архангельск. Губсуда, вст. в зак. силу 2 апр. 926.

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