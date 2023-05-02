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Клюев Иван Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Клюев
Имя
Иван
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
22 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
4156. Клюев Иван Емельянович, 17 л., Главсуд. Крымск. АССР. Ст. ст. 180 п. п. «а», «б», лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 22/ѴІІ—26.

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