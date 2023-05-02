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Фролов Дмитрий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Дмитрий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 349
Источник
Скан
Оригинальная запись
13381. Фролов Дмитрий Семенович, 21 г., Тульск. г., Богородицк. р., с. Непрядвы. Н. С. Богородицк. р. Ст. ст. 16, 180 п. «в», лиш. св. 2½ г. П. в. з. с. 5/Х—26.

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