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Галлава Генрих Генрихович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галлава
Имя
Генрих
Отчество
Генрихович
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
22799. ГАЛЛАВА, ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ, 34 л. Гр. Ровненск. у., с. Гнаденфельд; — С. 4 зап. стр. п-ка. Халатн. отн. к. службе, лиш. св. 1 г. Исп. 1 окт. 920.

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