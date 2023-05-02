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Фурсик Киприан Касьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фурсик
Имя
Киприан
Отчество
Касьянов
Дата исполнения приговора
10 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
Источник
Скан
Оригинальная запись
140671. ФУРСИКЪ, КИПРІАНЪ КАСЬЯНОВЪ. Мщ. г. Кременца, 43 л.; — М. С. Ковенск. у, 5 Марта 909, 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Окт 909.

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