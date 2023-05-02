Фурсик Киприан Касьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фурсик
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Касьянов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 430
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140671. ФУРСИКЪ, КИПРІАНЪ КАСЬЯНОВЪ. Мщ. г. Кременца, 43 л.; — М. С. Ковенск. у, 5 Марта 909, 170 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Окт 909.
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