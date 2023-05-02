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Хайрутдинов Шайхутдин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хайрутдинов
Имя
Шайхутдин
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
13195. Хайрутдинов Шайхутдин, 25 л., Стерлитамакск. к. (Баш. АССР), Кальчур-Табынск. в., д. Култановой. Н. С. 6 уч. г. Уфы. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 25 дек. 927.

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