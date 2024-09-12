Романцев Степан Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романцев
- Имя
- Степан
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39606. РОМАНЦЕВЪ, СТЕПАНЪ ИЛЬИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Краснин. у., Мерлинск. в., д. Аносова, 35 л.; — Смоленск. О. С., 152, 1651¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 11 Сент. 907 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 13 Дек., счит. ср. съ 11 Сент. 907. | 904 8043 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 16542. | 99 37106 170 М. | 96 37869 170 М. | 96 97422 1652 У. | 94 67232 170 М.
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