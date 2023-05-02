Малышев Василий Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Малышев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7124. МАЛЫШЕВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 39 л., Мензелинск. к. Беткинск. в. и с. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 109, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 14 ноября 924.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.