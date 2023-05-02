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Малышев Василий Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышев
Имя
Василий
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7124. МАЛЫШЕВ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 39 л., Мензелинск. к. Беткинск. в. и с. Главсуд. Башкирск. АССР. Ст. 109, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 14 ноября 924.

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