Иванов Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3732. ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 53 л., Цивильск. у., Старо-Чебофдитск. в., д. Гришино. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 16, 105, 1 ч. 113, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 6/ХІ—24.
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