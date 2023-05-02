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Манденов Михаил Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манденов
Имя
Михаил
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
05 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 225
Источник
Скан
Оригинальная запись
7152. МАНДЕНОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ, 45 л., г. Тифлиса. В. Т. Кавказск. Краснознамен. арм. при отд. кав. бриг. Ст. ст. 105, 107, 1 ч. 113, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 5 дек. 924.

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