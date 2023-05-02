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Иванчиков Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванчиков
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3869. ИВАНЧИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 19 л., г. . Шадринска. Н. С. 1 уч. . Шадринск. окр. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2/ХІ—24. 

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