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Пастернак Иван Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пастернак
Имя
Иван
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
151152. ПАСТЕРНАКЪ, ИВАНЪ АНТОновъ. Сн. солд., 40 л., рд. въ г. Николаевѣ; — Херсон. О. С. 2 Нояб. 909, 4 п. 134 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 2 г. Исп. 20 Нояб. 909. | 907 34945 170¹ М. | 99 84706 172 М.

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