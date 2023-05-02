Алексеев Петр Георгиевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алексеев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Георгиевич
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 160. АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ, 27 л., Саратовск. г., Хвалынск. у., Безобразовск. в., с. Озерки. Н. С. 11 уч. Старо-Полтавск. к. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 29/ІХ—24.
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