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Алексеев Петр Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алексеев
Имя
Петр
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 7
Источник
Скан
Оригинальная запись
160. АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИЧ, 27 л., Саратовск. г., Хвалынск. у., Безобразовск. в., с. Озерки. Н. С. 11 уч. Старо-Полтавск. к. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 29/ІХ—24. 

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