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Грейшкан Антон Станиславов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грейшкан
Имя
Антон
Отчество
Станиславов
Дата исполнения приговора
18 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 75
Источник
Скан
Оригинальная запись
39603. ГРЕЙШКАНЪ, АНТОНЪ СТАНИславовъ. К. Рѣжицк. у., Макашанск. в., д. Ольховки, 44 л.; — Рѣжицк. У. С., 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 18 Мая 907.

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