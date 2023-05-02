Михайлов Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Михайлов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 136229. МИХАЙЛОВЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. К. Балаган. у., в. и с. Малышевскаго, 26 л., рд. въ г. Иркутскѣ; — М. С. 1 уч. Балаганск.. у. 15 Окт. 909, 6 п. 13, 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909. 909 93638 169 М. | 905 33752 177 М. 907 43113 172 М.
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