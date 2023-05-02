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Асад-Оглы Надир

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Асад-Оглы
Имя
Надир
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
129649. асадъ-оглы, надиръ. К. Елисаветпольск. у., с. Салахлы, 36 л.; — Тифлисск. С. П., 119, 134, 135 и 1 ч. 1454 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 24 Сент. 909.

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