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Писарев Илья Пантелеймонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Писарев
Имя
Илья
Отчество
Пантелеймонов
Дата исполнения приговора
30 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
67846. ПИСАРЕВЪ, ИЛЬЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВЪ. К. Изюмск. у., Гусаровск. в., с. Шевелевки, 38 л., рд. Майкоп. отд., въ ст. Воздвиженской; — Екатеринаодар. О. С., 124 и 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 30 Іюня 907. 903 72669 170 М. | 97 31548 170 М. 

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