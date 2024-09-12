Писарев Илья Пантелеймонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Писарев
- Имя
- Илья
- Отчество
- Пантелеймонов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67846. ПИСАРЕВЪ, ИЛЬЯ ПАНТЕЛЕЙМОНОВЪ. К. Изюмск. у., Гусаровск. в., с. Шевелевки, 38 л., рд. Майкоп. отд., въ ст. Воздвиженской; — Екатеринаодар. О. С., 124 и 3 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 30 Іюня 907. 903 72669 170 М. | 97 31548 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.