Климин Лука Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климин
- Имя
- Лука
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5692. КЛИМИН ЛУКА АКИМОВИЧ, 37 л., Щегловск. у., В.-Томск. в., д. Красный-Яр. Н. С. 1 уч. Щегловск. у. Ст. 114, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 22 апр. 924.
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