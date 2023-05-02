— Николай Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Николай
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 10 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 297
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38604. МАКСИМОВЪ, НИКОЛАЙ (безъ фам.), 36 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Остров. у., Туровецк. в., д. Телицына, рд. въ г. Островѣ; — Псков. О. С., 10 Янв. 911, 152* и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач.4 м. предв. заключ. Исп. 10 Февр. 911. 909 149146 2 ч. 1655 У. | 95 12263 1655 У. 908 36458 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907г. № 5033 и 906 г. № 29822. 903 64829 2 ч. 1655 У. |93 28738 1647 У. 99 98748 1655 У. | 92 33143 1647 У. 96 92223 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.