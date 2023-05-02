Горецкий Артемий Захарович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горецкий
- Имя
- Артемий
- Отчество
- Захарович
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 941. ГОРЕЦКИЙ, АРТЕМИЙ ЗАХАРОВИЧ, 49 л. Гр. Мелекесск. у., Суходольск. в., с. Нардушце;— Р. В. Т. Т. Самаро-Злат. и Троицк. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 2 г. Исп. 3 марта 922.
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